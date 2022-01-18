消委會揭發「牛丸摻豬雞肉，龍蝦丸無龍蝦」，經測試60款丸類，在20款牛丸類樣本中，有四成的豬肉、雞肉基因多過牛肉；而10款龍蝦丸樣本全無甲殼類基因。

測試結果已交海關，跟進有否違法。消委會直斥，即使成分

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