4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉 消委會斥「妹仔大過主人婆」 交海關跟進 港聞版 2022/01/18 分享： 消委會揭發「牛丸摻豬雞肉，龍蝦丸無龍蝦」，經測試60款丸類，在20款牛丸類樣本中，有四成的豬肉、雞肉基因多過牛肉；而10款龍蝦丸樣本全無甲殼類基因。 測試結果已交海關，跟進有否違法。消委會直斥，即使成分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 今日 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺 今日 逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 今日 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 4超市食品店 半年平均加價1.5% 今日 4超市食品店 半年平均加價1.5% 你可能感興趣 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 今日 01:00 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺 今日 01:00 逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 今日 01:00 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 食品 牛肉 消委會 海關 豬肉 雞肉 牛