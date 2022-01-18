  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉

消委會斥「妹仔大過主人婆」 交海關跟進

港聞版 2022/01/18

分享：

消委會揭發「牛丸摻豬雞肉，龍蝦丸無龍蝦」，經測試60款丸類，在20款牛丸類樣本中，有四成的豬肉、雞肉基因多過牛肉；而10款龍蝦丸樣本全無甲殼類基因。

測試結果已交海關，跟進有否違法。消委會直斥，即使成分

...

相關文章

半數樣本含水銀 一周吃29粒超標
今日
半數樣本含水銀 一周吃29粒超標
逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺
今日
逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺
洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款
今日
洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款
4超市食品店 半年平均加價1.5%
今日
4超市食品店 半年平均加價1.5%

你可能感興趣

半數樣本含水銀 一周吃29粒超標
今日 01:00
半數樣本含水銀 一周吃29粒超標
逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺
今日 01:00
逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺
洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款
今日 01:00
洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款
食品 牛肉 消委會 海關 豬肉 雞肉

上一篇文章

獲人道年獎 冀感召同路照亮他人

下一篇文章

半數樣本含水銀 一周吃29粒超標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？