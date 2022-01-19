朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展 夢幻畫風作品推出生活單品 副刊版 2022/01/19 分享： 近年本地以及日台插畫家百花齊放，潮流玩具平台kkplus夥拍本地獨立音樂品牌Neoncity Records，即日起至1月30日在朗豪坊舉辦台灣插畫家Shiho So首個香港個人展覽《Under ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店 2022/01/15 把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 2022/01/14 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封 2022/01/11 MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 2022/01/08 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 2022/01/07 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 展覽 商場活動 朗豪坊 文娛藝術