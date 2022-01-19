相對於面部痤瘡（暗瘡），頭皮痤瘡由於被毛髮遮蓋，一般難以察覺，直至洗髮偶然觸及，及患處痛癢明顯，始才被發現。頭皮與身體其他部位的痤瘡處理皆應小心，尤其頭皮者若傷及毛囊真皮層，恐惹脫髮問題。以下將多談本病及中醫中藥治療方法。

頭皮痤瘡與身體痤瘡皆由於毛孔堵塞，致毛囊炎症。其阻塞物大體可分外在內在來源：前者可由於天氣潮濕、護髮用品、不潔頭盔帽具，甚至塵埃污染物，阻礙毛孔；後者身體分泌過多皮脂，因由或因內分泌失調，或進食過多油膩刺激性食物。加諸若洗髮未能乾淨，過用護髮定型等用品，堵塞毛囊開口，致發炎一發不可收拾。一般若見頭皮痤瘡外表膿腫開口處明顯，療癒效果較佳，但若漫腫無頭，延綿成片，或預後康復較慢，不可不知。

中醫認識頭皮痤瘡的基本病機與心有關，《素問．至真要大論》中病機十九條提及「諸毒癢瘡，皆屬於心」。患者舌脈一般表現舌邊尖紅、脈浮數，辨證後多採用清瀉心肺火熱中藥，如桑菊飲及黃芩等。若病纏繞日久，漫腫無頭，此時病多熱入營分或久病損傷正氣，隨證多處方仙方活命飲加減治虛熱藥味，或使用健脾益氣活血藥品治理。

在生活習慣方面，患者亦要多留意頭皮健康，平常只用溫和效力洗頭水勤洗頭，並避免使用高熱水溫洗髮及護髮素護髮，以防刺激頭皮油脂分泌，進一步阻塞毛囊，加劇炎症。此外，平常飲食除戒食辛辣煎炸刺激物外，應少食高糖份或過多麵飯等碳水化合物，以防甘甜入脾，易招到脾胃濕困、水穀精微代謝失常，皮脂分泌增加，誘發或加劇毛囊阻塞問題。

最後，若發覺頭皮患處無腫，有明顯痕癢及皮屑脫落，則應注意是否為往昔文章提及過的脂溢性皮炎，若有疑問可向西醫皮膚科醫生或中醫師求診查詢。