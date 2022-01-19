內地疫情反覆，現在最大的擔憂，似乎不是感染，而是突然被隔離，太多不明不白的隔離例子了。

譬如說一直自豪的上海，最近因靜安區有病例，就牽連甚廣。靜安區也是港人在上海喜愛居住的一區，所以在港人圈子也討論激烈。

這案例較特別，是因為本着不致影響太多人，也有文明執行的意思，當局把發現病例的地方，精準定位為一間小店（最初看店名有「茶舞」二字，大家以為是跳舞的地方，實則是間奶茶店），即不會把整個區列為中風險。

可是呢，其他城市就沒懂得這番好意了，有些把靜安區的來客，統統列為中風險需要隔離，那問題就可大可小了。有人是因為居住在靜安區，當事發後去到其他城市，下飛機沒問題（因有核酸等證明），但住進酒店後，可能填報了居住地址，隔不久，就一大隊防疫人員闖進來，要把他立刻送到該市的隔離場所待好幾天。

還有另一種情況，是內地身份證制度中，是顯示住處的，但那可能只是青少年在家成長時，老家的地址，很多人畢業出來做事後，都換了城市換了地址，但當年登記中的地址則沒有改。因此，出現的情況是：這人的登記地址是靜安區，其實已好多年沒回老家了，但也因此成了風險地區來的人而被隔離。

打算過年前返港的港人，也是心大心細，因為過往通過回港易申請，返港時不用隔離十四天，到返回內地時，則酒店隔離十四天。現在可能變成要十四加七，即加上七天家居隔離。

中國式居家隔離是個極奇幻的體驗，有說當今中國第五大發明，就是這個防止家居隔離者偷偷開門的監控系統。甚麼紅外綫、磁力、定時、膠貼都用上，配合居委大媽的時刻關照，肯定飛不出自己的屋子。