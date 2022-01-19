職場智慧有高低，低智者會做盡所有不應做的事，即使臨走前，例如身為高層人，離開公司前意見多多，在對方沒有開口請教的情況下，公開地、高調地向自己接班人提議，應該如何做好崗位。這是Unsolicited Advice（不請自來的建議），屬唔知行為。韓國作家禹鐘榮在著作《樹木教我的人生課》中講得好：「無論是誰，到了某一瞬間，都要在該退後時退後一步，漂亮地讓出自己的空位」。重點是：在該退後時，請離開得漂亮一點。

最丟人現眼的離開是：一、給全世界看得出佢根本唔想走；二、心有不甘地走；三、走前得佢自己一個歌頌自己的偉績豐功，其他人一句都無講或講唔出；四、走時無人想歡送，但卻有大把人想歡呼；五、臨走前仍做不出一件好事來；六、由始至終沒有一件事令人懷念；七、自己任內的工作都做唔好，竟然走去提議接手人應當如何做。而最令人匪夷所思的是，為何有那麼多事情等着其人離開前要做妥，但此人卻把精神放在擔心繼任人能否做得好的問題上，而且還覺得自己有資格去提出意見呢？那是名副其實的沒有自知之明兼多管閒事，若其他人來一句：「顧掂你自己先！」、「關你鬼事？」又或「使你教？﹗」那就真真尷尬——除非極厚面皮之徒。但荒謬之人從不察覺自己荒謬，故他們會源源不絕地提供相當富娛樂性的花生題材和反面教材，至走方休。

一個做得唔掂之人，臨走前教接手人應如何做得好，其實相當滑稽，其背後假設是：一、人家不曉做；或二、覺得自己做得好過人。當這兩個假設在眾人眼中都不成立時，那就是臨尾也為自己製造多個笑話了。離開得漂亮不是個個有智慧做得到，但起碼臨尾別香。