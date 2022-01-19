牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤 副刊版 2022/01/19 分享： 全港首間引入樂天澳洲昆士蘭區的L'grow和牛及自家農場直送鹿兒島薩摩牛的牛舞（Gyumai），繼去年於元朗開設首間專門店後，大獲好評，最近更進駐觀塘開分店，並推出一系列午市特選燒肉、涮涮鍋及多項新店 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super推新春賀年禮品 2022/01/17 city'super推新春賀年禮品 中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式 2022/01/17 中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式 商場送利市封 2022/01/17 商場送利市封 朗豪坊╳MUZIKTIGER「Chill嘆過新年」 韓國超人氣躺肥虎打卡迎新歲 2022/01/15 朗豪坊╳MUZIKTIGER「Chill嘆過新年」 韓國超人氣躺肥虎打卡迎新歲 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 2022/01/14 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 日本 元朗 觀塘 海鮮 飲品 牛肉 火鍋 雞肉 清酒 燒肉