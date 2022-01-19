牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤

全港首間引入樂天澳洲昆士蘭區的L'grow和牛及自家農場直送鹿兒島薩摩牛的牛舞（Gyumai），繼去年於元朗開設首間專門店後，大獲好評，最近更進駐觀塘開分店，並推出一系列午市特選燒肉、涮涮鍋及多項新店

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