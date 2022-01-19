1816「無夏之年」 火山爆發教訓在前

不知大家有無聽過「無夏之年」（Year Without a Summer），不是甚麼電影，而是指1816年。顧名思義，當年差不多全球都沒了夏天，因為之前一年火山爆發。南太平洋島國湯加日前火山爆發，報道稱威力堪比1,000枚廣島原子彈，引發海嘯，對整個太平洋產生影響，從新西蘭和日本部分地區，以至美國和加拿大等都發出海嘯警告。

說到火山爆發，不得不提1815年印尼坦博拉火山（Mount Tambora）那場改變世界、被視為有紀錄以來人類史上最大規模的火山爆發，全球氣候也因此出現異常，令隨後一年的1816年被稱為「無夏之年」。

這次火山大爆發不只影響氣候，造成全球饑荒、疾病、社會動盪、經濟衰退，還間接令美國新增多個州、中國清朝出現「道光蕭條」，由盛轉衰。

1815年4月5日起，印尼松巴哇（Sumbawa）島上的坦博拉火山爆發，科學家之後根據破壞程度判斷，達到「火山爆發指數」（Volcanic Explosivity Index，VEI）7級，比湯加日前火山爆發估計的5至6級強，而指數最高為8級。

當年噴發前的坦博拉山大約4,000多米高，如今3,000米不到，因為火山頂失去數以百億噸山體，即噴掉了山頂。熔岩從火山口噴出，直接或間接造成約10萬人死亡，包括爆發引發的破壞，以及其後出現的各種疾病等。

爆發將大量火山灰噴到大氣中，高空中二氧化硫濃度劇增，二氧化硫在雲層中與水發生化學反應，造成所謂酸雨；含硫酸氣溶膠積聚在平流層，反射或阻擋陽光到達地球表面，導致北半球平均氣溫下降大約攝氏0.4到0.7度，有說超過2度。」

火山大爆發的第二年，即1816年，世界各地頻繁出現極端天氣，爆發形成的硫酸鹽氣溶膠或含硫酸煙霧，令太陽看上去變暗，散發詭異紅色之餘，亦阻擋陽光。對於北半球來說，每年6月正值一年氣溫最高的夏季，但這一年許多國家和地區迎來6月飛雪、霜凍等災害，就像沒有了夏天，春耕結束，氣溫不升卻持續下降。

北美出現大範圍霜凍，直接為剛萌芽的農作物帶來毀滅性打擊。這一年，農作物幾乎絕產，農產品價格不斷上漲，農民生存受到威脅，隨之而來的饑荒令民眾生活困苦不堪、饑寒交迫。在美國新英格蘭地區，許多人紛紛搬家，除了改變了日後的農業結構，產糧區從東部轉移到西部，人多聚集一起，還演變出更多新州分，包括印第安納州、伊利諾伊州等。

除了美洲，歐洲多國同樣大雪霜凍，《泰晤士報》1816年報道，寒冷天氣毀滅英格蘭的草場，對農民來說是災難，毀滅大多數人的生活希望；廣泛的農作物歉收，亦令到歐洲同樣出現饑荒。

亞洲方面，中國也不能倖免。當時正值清朝，許多地區在6月降大雪，東北地區出現嚴重霜凍，這一年許多人在饑荒中度過。據雲南《鄧川縣志》記載，嘉慶21年（1816年）「是歲大饑，路死枕籍。」

六月飛霜 清朝由盛轉衰

據傳昆明詩人李於陽在《賣兒歎》中寫道：「三百錢買一升粟，一升粟飽三日腹。窮民赤手錢何來，攜男提女街頭賣。明知賣兒難救饑，忍被鬼伯同時錄……」影響不只雲南，對整個中國影響亦巨大，農作失收經濟下滑，經濟史學家吳承明稱之為「道光蕭條」，引發清朝由盛轉衰，國家出現大轉折有不同因素，火山爆發是其一。

火山爆發能改變人類歷史進程，有人甚至將拿破崙在1815年6月，即火山爆發後兩個月，在比利時的「滑鐵盧戰役」落敗，也扯上關係，說因為火山爆發後整天「無端端」烏雲蔽天、傾盆大雨，把拿破崙殺個措手不及云云。

科學與文學同樣受影響，農作失收糧價上升，包括馬的飼料燕麥也貴了。馬是當時主要交通工具，有說法指，德國人德萊斯（Karl Drais）苦思尋找替代馬的交通工具，1817年中他展示最新發明，一種依靠騎行者推動、而非由馬拉動的兩輪車，就是今天單車的前身。

1816年7月，英國大文豪拜倫邀請瑪麗雪萊（Mary Shelley）和其他好友到瑞士度假，雖然是夏天，但由於氣候持續異常，天氣灰暗陰沉，眾人只好待在室內。拜倫邀請大家撰寫恐怖故事，瑪麗雪萊在此機緣之下，慢慢寫出了後世知名的《科學怪人》（Frankenstein），被喻為西方第一部科幻小說，就是誕生於天色灰暗的日內瓦湖畔。

另一位波里杜利（John William Polidori），就創作了短篇小說《The Vampyre》（吸血鬼），被認為是吸血鬼題材文學先驅。此外，大自然的陰霾，還影響繪畫風格和文學基調。

1816年，不單是近代最反常的一年，氣候大變、生靈塗炭，但也造就了很多，歷史就是如此不能預估。今天有人說，湯加火山爆發後，太平洋上的二氧化硫濃度上升，有機會形成酸雨和煙霾，亦有指爆發或影響拉尼娜現象的發展趨勢。

一場大規模的火山爆發，影響的不光是當地人，還會在全球範圍帶來影響，改變一些事。清朝可以閉關鎖國，但無論如何也阻止不了火山爆發，說火山爆發是蝴蝶揮動了一下翅膀的蝴蝶效應，絕不為過。