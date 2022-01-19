巴黎聖母院火劫 VR遊戲救火逃生 行政人員版 2022/01/19 分享： 法國著名地標之一巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）於2019年時遭大火燒毁，遊戲開發商Ubisoft為了紀錄是次事件，宣布與法國百代電影公司（Pathe）合作，將以法國電影導演 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LG擴南韓工廠 供iPad OLED顯示屏 今日 LG擴南韓工廠 供iPad OLED顯示屏 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 2022/01/18 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 2022/01/18 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 2022/01/17 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 2022/01/17 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 商業 消費資訊 電玩手遊 軟件 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 法國 巴黎