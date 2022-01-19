LG擴南韓工廠 供iPad OLED顯示屏 行政人員版 2022/01/19 分享： 蘋果（Apple）新推出的iPhone、Apple Watch早已換上OLED屏幕，至於未來iPad將搭載OLED屏幕，提升亮度及耐用度的消息，亦似乎有望成真。據MacRumors報道，LG正為提供 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 巴黎聖母院火劫 VR遊戲救火逃生 今日 巴黎聖母院火劫 VR遊戲救火逃生 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 2022/01/18 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 2022/01/18 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 2022/01/17 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 2022/01/17 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 商業 消費資訊 LG iPad 南韓 Apple 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術