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多間人氣餐飲進駐東港城 外賣自取低至5折

行政人員版 04:00 2022/01/19

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疫情下少咗出街食飯，其實留喺屋企都可以歎到環球美食，兼享唔同嘅優惠㗎！黛安講緊嘅係將軍澳東港城最近推出嘅「美饌激賞」外賣自取優惠，The Point會員透過「新地商場」手機應用程式，喺東港城餐飲商戶預訂外賣自取美食，即可享高達5折驚喜優惠；如果喺場內食肆惠顧堂食或外賣自取更，可以額外享「餐飲激賞回贈」高達40%㖭。

黛安知道，最近多間人氣餐飲進駐東港城，提供唔同優惠，除咗來自日本八重洲嘅天婦羅丼飯專賣店「天丼」，仲有打卡輕食蒲點「OCIO」、人氣芋圓甜品店「鮮芋仙」、台灣嘅「春水堂人文茶館」、星級麵包店「ABC BAKERY」等。例如「OCIO」由即日起至下月28日，外賣自取可享全單8折優惠；「天丼」凡購買丼飯，附送麵豉湯1客；ABC BAKERY則有驚喜試食優惠，例如英式鬆餅$20有3個、葡式鮮奶忌廉撻$60有6個。

此外，The Point會員即日起，更可用積分換領東港城外賣自取餐飲券，例如以100分換領$10外賣自取餐飲券；200分可換領$20外賣自取餐飲券，大家喺場內近50間餐飲店逐一試勻中、日、東南亞、西式等環球美食。黛安已經約咗好姊妹去買外賣，齊齊返屋企歎美食。

本文轉載自《晴報

天丼：巨星天丼

OCIO外賣自取全單８折

春水堂人文茶館：紅燒牛肉麵

鮮芋仙：仙草冰沙

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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