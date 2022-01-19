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今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業

行政人員版 2022/01/19

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【本報訊】根據聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）報告顯示，自2021年春天以來，由於變種病毒限制招聘，今年的全球就業前景明顯惡化；2022

...

欄名 : Good Job Insight

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疫情 就業 失業 失業率 聯合國 全職 工作時數 員工福利及權益

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廠商獲長期定單 涉投資逾9千萬
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