今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 行政人員版 2022/01/19 分享： 【本報訊】根據聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）報告顯示，自2021年春天以來，由於變種病毒限制招聘，今年的全球就業前景明顯惡化；2022 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 2022/01/18 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 2022/01/17 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 2022/01/14 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 2022/01/13 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 2022/01/12 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 疫情 就業 失業 失業率 聯合國 全職 工作時數 員工福利及權益