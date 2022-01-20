巴西東南部福爾拿斯湖（Furnas Lake）瀑布的峭壁，突然有巨塊岩石跌落湖中，不幸擊中數艘觀光船，十人死亡，數十人受傷。巴基斯坦北部避暑勝地穆里（Murree）罕見暴雪，連日吸引逾十萬輛汽車前往賞雪，導致道路堵塞，加上大雪令當地交通中斷，豈知相繼傳出上千輛汽車遭暴雪困住，至少二十二人受困車內，遭大雪活埋，最後失溫而死，其中包括十名兒童，當地政府宣布旅遊區變作災區。

兩件不幸事件，多位遊客死亡，同被視為自然災害，意味着大自然是罪魁禍首，但細想一下，若當巴西崖石墮落或巴基斯坦下大雪時四周無人，兩者都只會是無聲無色的自然現象。

Furnas Lake是Crater Lake，即原本是火山口，歷年積水後便成湖。這區域下雨量高（每年超過二千毫米），再加火山口屬Pyroclastic Rock（火山碎屑岩），是由火山岩漿形成，高溫下產生岩石氣泡較多，容易被雨水侵蝕，脫落石塊是慣常現象。巴基斯坦下大雪屬罕見，但若一場大雪落在美加，也不外是一件尋常自然現象。

大自然只會我行我素地變化，惟當人類走進這自然現象中，才遭遇危險。人類本是大自然一部分，孰料進化後，人類智慧讓我們錯覺大自然是為人類而存在—動植物本為人類食糧、石油成為燃料、山水也成為觀光景點……人類主觀地利用大自然，猶如大自然是為人類而設，在不合適的時間犯上大自然，後果當然不堪設想。

若人類不侵犯大自然，大自然也不會侵犯人類。