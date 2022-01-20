肉豆蔻的故事 一座城鎮換一座火山

昨天從湯加火山爆發談到印尼火山，以一座城鎮換一座火山島，如果是你換不換？歷史上的確曾發生這樣的事，而且就在印尼，這件事少人知，但對世界的影響一點都不小，而且彰顯出歷史的奇妙有趣。

大約350年前，荷蘭為了得到如今默默無聞、位於印尼馬魯古群島（Maluku）班達海的其中一個火山島，寧願將一塊美洲殖民土地拱手讓予英國人；然而在荷蘭人眼中，卻是物超所值，他們認為馬魯古群島才是真正命脈，誰擁有誰就是大航海時代強權。這些島上並非有寶藏金礦，而是長滿歐洲人趨之若鶩的奢侈品--香料。

17世紀，歐洲流行香料，包括肉豆蔻、丁香、胡椒、肉桂等，原因之一是歐洲人包括貴族少沖涼，這些熱帶香料散發的氣味可以掩蓋體臭，尤其肉豆蔻（Nutmeg），一直是他們夢寐以求，但總供不應求。肉豆蔻是一種具有獨特辛香的香料，可作調味食用，也具藥用價值，健脾開胃幫助消化，也有麻醉效果，小量服用可助眠。

肉豆蔻作為舶來品，據說早在公元8世紀前就被中藥納入，唐代《本草拾遺》等藥典都有提到：「肉豆蔻生胡國，胡名迦拘勒，大舶來即有，中國無之。」在中世紀歐洲，它還被用來抵禦瘟疫，價格飛漲並非人人有budget，只是少數人擁有的奢侈品，據傳在13世紀，1公斤肉豆蔻可以換7頭牛。

肉豆蔻和丁香等其他香料，由阿拉伯人四處收集，在君士坦丁堡（現土耳其伊斯坦布爾）銷售，再由威尼斯商人轉售至歐洲各國，當肉豆蔻到達宮廷貴人們手中時，價格比黃金還貴。阿拉伯人為令奇貨可居，將肉豆蔻等來源搞得神秘，不肯透露哪裏入貨，歐洲買家只知這些珍貴香料來自遙遠東方，傳說中的香料群島。

所謂的香料群島，其實就是馬魯古群島的班達群島，部分乃火山島。常綠喬木肉豆蔻生長在高溫、潮濕、雨水連綿的火山島雨林中，可說是大自然對小小火山島的恩賜，數個世紀以來，來自阿拉伯以至中國等商人到來收購肉豆蔻，為島民帶來財富。

大航海時代來臨，伴隨着阿拉伯世界的衰落，葡萄牙人船隻開進班達海，尋找到傳說中的香料群島，船隊帶着滿船香料回到歐洲。葡萄牙人的成功，誘發更多歐洲人貪念，西班牙人、荷蘭人、英國人紛紛進入這帶海域。

實力強大的「海上馬車夫」荷蘭人來到，驅逐了更早到的葡萄牙和西班牙人，佔領大部分島嶼，並成立荷蘭東印度公司，在班達群島建起一座座肉豆蔻種植園。為了壟斷當時世界僅有的肉豆蔻產地，據說荷蘭人還屠殺島上原住民，確保控制肉豆蔻產銷。肉豆蔻相對圖利，荷蘭人賺得盆滿缽滿，原住民不但得不到財富，反而連命仔也難顧。

荷蘭幾乎獨佔當時世界上肉豆蔻唯一產區，唯獨班達群島其中一座小火山島盧恩島（Banda Run），由英國人控制，宣稱那裏是英國第一個海外殖民地，並成立英國東印度公司，出產外銷肉豆蔻。為了徹底壟斷肉豆蔻產銷，荷蘭人和英國人爭奪盧恩島控制權，搞了幾十年。

17世紀中，英國人佔據了荷蘭在北美洲的殖民地，一個荷蘭人命名為新阿姆斯特丹（Nieuw Amsterdam）的地方，第二次英荷戰爭爆發，打了三年，大家不想再打。英荷兩國坐低傾達成了協議，英國放棄火山小島盧恩，並確認荷蘭對班達群島的統一控制，而荷蘭就將北美的殖民地新尼德蘭（Nieuw-Nederland），當中包括新阿姆斯特丹，讓給英國。

盧恩島歸了荷蘭，他們最終全部壟斷了肉豆蔻市場，持續近100年，然而世上沒有永遠的紅利，肉豆蔻有包裹種子，鮮艷的紅色假種皮，但花則無百日紅。18世紀，有法國人成功從香料群島偷運肉豆蔻幼苗（一說是種子）到毛里求斯，開始種起來；此後，英國人又把樹苗帶到自己殖民地馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡等種植。

從此，肉豆蔻不再稀有，荷蘭人氣上心頭，但都無用，香料已經不值錢，加上種種歷史原因，荷蘭漸已遲暮，當不了國際大佬。

肉豆蔻催生紐約 改變世界格局

班達群島經過上百年血腥掠奪，成為「神棄之地」，如今成為不太顯眼的潛水勝地；至於英國人以肉豆蔻為代價換來的新阿姆斯特丹，則一路發展起來，英王查理二世將這塊北美土地封給弟弟約克公爵（Duke of York），從新阿姆斯特丹改名新約克（New York），從此有了一個今天我們更熟悉的名字--紐約。這個故事，是否可以說是肉豆蔻改變了世界格局？

荷蘭人拿走了英國人的肉豆蔻，卻送給英國人大蘋果（Big Apple，紐約別稱），英國人似乎無蝕底，但也沒穩賺，美國最終獨立，和英國人講bye-bye，現在英國人還反過來當上小弟跟美國走。

火山爆發有破壞，也創造火山島帶來新世界，夏威夷就是由火山島而來。歷史發展除了有其必然之數，還有一種令人估不到，這才更有趣。試想一下，如果荷蘭當年不將新阿姆斯特丹交給英國，如今世界又會是怎樣？