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信息安全分析師 「百大最佳工作」居首

行政人員版 2022/01/20

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【本報訊】為防止關鍵信息洩漏到網絡犯罪分子手中，幾乎所有行業都對信息安全分析師有很大需求。這份職業更被《U.S. News》評選為2022年「百大最佳工作」第一名。

是次U.S. News的評選是根據美

...

欄名 : Good Job Insight

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