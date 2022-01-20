信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 行政人員版 2022/01/20 分享： 【本報訊】為防止關鍵信息洩漏到網絡犯罪分子手中，幾乎所有行業都對信息安全分析師有很大需求。這份職業更被《U.S. News》評選為2022年「百大最佳工作」第一名。 是次U.S. News的評選是根據美 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 2022/01/19 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 2022/01/18 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 2022/01/17 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 2022/01/14 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 2022/01/13 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 黑客 銀行 美元