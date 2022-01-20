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3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課

行政人員版 2022/01/20

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疫下學童上網課機會增加。電腦品牌HP發布3款Fortis筆記型電腦，機身以堅固耐用物料、採用橡膠防撞設計及改良電源綫插頭，專為兒童學習而設計，預定4月發售，售價待定。

3款Fortis筆記型電腦分別有採

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欄名 : 科技新知

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