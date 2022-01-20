3款HP兒童筆電 耐用防撞助上網課 行政人員版 2022/01/20 分享： 疫下學童上網課機會增加。電腦品牌HP發布3款Fortis筆記型電腦，機身以堅固耐用物料、採用橡膠防撞設計及改良電源綫插頭，專為兒童學習而設計，預定4月發售，售價待定。 3款Fortis筆記型電腦分別有採 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 今日 Snapchat新功能 保護青少年網上交友 LG擴南韓工廠 供iPad OLED顯示屏 2022/01/19 LG擴南韓工廠 供iPad OLED顯示屏 巴黎聖母院火劫 VR遊戲救火逃生 2022/01/19 巴黎聖母院火劫 VR遊戲救火逃生 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 2022/01/18 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 2022/01/18 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 疫情 HP 筆記簿型電腦