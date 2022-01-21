品牌升級革新　迎美體內衣新浪潮 

一件稱身的內衣猶如為肌膚敷上貼服的黃金面膜，令身形更玲瓏有致，更可以針對用家需要而提供合適的功能服務，比如塑形、挺胸、收腹、提臀、修大腿、造型配襯等，以突顯女性的曲線美。香港上市公司海納星空科技集團有限公司旗下之BodiBra藉着Logo革新及門市升級，期望重塑品牌形象，以迎合時代新趨勢，同時鞏固集團的美體理念及國際品牌地位，積極拓展亞洲市場。



破舊立新 以女性角度出發



集團財務總監霍偉雄表示：「品牌舊Logo沿用了20多年，形象雖歷史悠久，但面對時代的變遷，加上同行競爭激烈，我們認為是時候該改革品牌的形象及產品，以切合現代人的品味及需求。」為加深大眾對品牌的認知，新Logo設計趨簡約、時尚、現代化，以幼長圓滑的線條配搭大眾化字體，取替過去的粗體、硬朗風格。



「Logo中央代表女性曲線美的圖案修改得更為纖幼，強調品牌根本上一直希望女士能夠通過正確穿戴內衣的過程，塑造最舒適、合身的人體曲線。」品牌市場策劃經理Neko補充。

▲ 新Logo設計趨簡約、時尚、現代化，以幼長圓滑的線條配搭大眾化字體。

▲ 舊Logo字體及線條較粗，感覺硬朗。

4大宗旨 推美體功能內衣



改變，源於對顧客的心念。BodiBra由昔日在尖沙咀的一間小內衣店，蛻變成今日別具規模的上市連鎖集團，全賴一群熟客的支持，以及堅持提供獨有的內衣產品及美體顧問服務。「美體內衣不斷迎來新浪潮，功能內衣、無鋼圈成大趨勢。然而我們希望透過一系列的新改變告訴新舊客群，優質的內衣產品及服務不應限於『塑形』，更要符合『健康』、『舒適』、『貼心』的宗旨。」霍偉雄說。

▲ BodiBra由昔日一間小內衣店，蛻變成今日的上市連鎖集團。

集團素來以行動說話，特設香港廠房，產品研發、設計圖紙、打版、立體剪裁、測試等工序全為香港製造，過程一絲不苟。通過人性化的製作，打造出最符合人體工學及女性身形的內衣。尤其坊間大多的無鋼圈、無縫內衣均為機械式量產，或未能緊貼亞洲女性的胸部線條。為此，BodiBra決意採用人手縫製，適度調節內衣的立體弧度，有助貼合女性胸型。

▲ 集團特設香港廠房，產品研發、設計圖紙、打版、立體剪裁、測試等工序全為香港製造。

▲ 品牌通過人性化的製作，打造出最符合人體工學及女性身形的內衣。

疫情衝擊 興運動修身內衣



近年疫情衝擊，運動功能內衣需求大增。Neko分享道：「考慮到市面上的Bra Top鮮有鋼圈承托，我們在熱銷的運動功能內衣加入記憶軟鋼圈，令用家穿戴後具Push Up效果，而內衣的貼服程度亦有如無鋼圈內衣一樣輕盈舒適；行山、瑜伽活動盛行，品牌相應推出極富彈性的『Flex 超彈性運動褲』，200磅至纖瘦體型用家均可一碼通用，以應付不同強度運動的伸展；全新紮染系列則迎合現代人對時尚的追求，Bra Top連褲套裝具多種顏色，可搭配不同穿衣風格，高腰設計亦有助遮掩腹部。再者，品牌內衣亦逐漸加入一針到底無縫技術及大腿位立體線條，提升衣料彈性之餘，用家在行走或運動時亦有提臀及修大腿功效。」

▲ 品牌內衣亦逐漸加入一針到底無縫技術，提升衣料彈性。

此外，品牌亦積極將現有束衣及內衣褲中的抗菌或美肌物料，結合至真絲蕾絲拼貼睡衣當中，幫助用家減淡橙皮紋，令皮膚變得幼嫩；部分內衣則針對副乳或胸部下垂問題而加入托布設計，加強承托，例如全新Black Peony蕾絲胸圍於下杯加上托布，提高承托力，令胸部更集中；後背蕾絲鏤空加高，能改善副乳及胸部下垂等問題，務求將美體概念及功能應用至女性任何生活場合之中。

▲ 現有束衣及內衣褲中的抗菌或美肌物料，結合至真絲蕾絲拼貼睡衣當中，令用家皮膚變得幼嫩。

▲ 全新Black Peony蕾絲胸圍於下杯加上托布，提高承托力，令胸部更集中；後背蕾絲鏤空加高，能改善副乳及胸部下垂問題。

循序漸進 生活概念旗艦店



集團現時主要集中於本地女性內衣市場，隨著2017年在港上市，未來銳意進駐內地及東南亞地區，拓展亞洲市場版圖。為此，品牌第一步積極改革Logo及形象，其後陸續進行產品及美體顧問服務的改良，包括所有款式或功能產品都分有初、中、高階，以照顧不同年齡層女士的需要。顧客亦可憑藉美體顧問的專業建議，循序漸進地去選擇合適產品，幫助修正不同階段的身形問題。

▲ 尖沙咀海港城店作為生活概念旗艦店，集中品牌形象年輕化。

門市優化方面，集團銳意配合新Logo重新裝修分店。「為改變顧客對門市『十年如一日』的觀感，尖沙咀海港城店現已升級成為生活概念旗艦店，集中香港品牌形象年輕化，跳出傳統功能內衣的框架；而旺角始創中心分店則會緊隨海港城格局，走簡約路線，期望以香港國際化的地位，吸引其他地區的潛在客戶。」霍偉雄更透露，集團未來將建立內地的網購及銷售團隊，力推現有的無縫功能內衣及熱銷產品，以迎合內地市場的網購習慣及銷售模式。大方向則會投放更多資源在網絡及社交媒體應用，包括擴充科技網絡應用團隊、KOL合作、網站更新，實行軟硬兼施達至品牌宗旨。



（特約）