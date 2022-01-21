如何令你虎首稱臣 檢閱五行助運虎錶

虎年將至，立春（4/2）後是壬寅年，寅乃驛馬星之一，大有靜極思動之勢。然而，天干為壬水，地支為寅木，在中國玄學五行法則下，木旺（水生木）宜剋宜洩。但，此版並非跟你暢談命理，只因不同命格者自有其喜忌用神

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