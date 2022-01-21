維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜

農曆新年將至，不少餐廳都推出新春賀年菜，大部分都是以中菜館為主。意大利餐廳Radical Chic今年就特別推出融會中式及意國菜的「農曆新年嘗味菜單」，食客可安坐於餐廳邊欣賞維港海景，邊跟家人一起品嘗

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