維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜 副刊版 2022/01/21 分享： 農曆新年將至，不少餐廳都推出新春賀年菜，大部分都是以中菜館為主。意大利餐廳Radical Chic今年就特別推出融會中式及意國菜的「農曆新年嘗味菜單」，食客可安坐於餐廳邊欣賞維港海景，邊跟家人一起品嘗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 精選城中4款 矜貴新春禮籃 今日 精選城中4款 矜貴新春禮籃 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 2022/01/14 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 2022/01/03 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 2021/12/17 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 2021/12/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 酒店 餐廳 新西蘭 尖沙咀 菜式 農曆新年 意大利 魚 養生 甜品