精選城中4款 矜貴新春禮籃 副刊版 2022/01/21 分享： 農曆新年除了送各式各樣的賀年糕點或禮盒予摯愛親友，祝願來年吉祥如意之外，精緻名貴的賀年禮籃亦是不錯選擇，贈送予生意夥伴或長輩就尤其適合。這次精選了城中4款矜貴別致的禮籃，囊括美酒、名茶、海味及糕點等， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜 今日 維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 2022/01/14 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 2022/01/03 【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 2021/12/17 尖沙咀全新日本料理 廚師發辦嘗矜貴海上鮮 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 2021/12/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】預約困難店之印度菜 CHAAT 品牌 酒店 設計 餐廳 美食 農曆新年 中菜 朱古力 米芝蓮 薑