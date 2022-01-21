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大師姐聯乘文華廳 打造遠年陳皮蘿蔔糕

副刊版 2022/01/21

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「大師姐」的出品一直深受歡迎，今年大師姐（麥麗敏）特別聯乘米芝蓮星級食府文華廳推出新品，與愛徒黃永強（香港文華東方酒店中菜行政總廚）合力炮製出這款遠年陳皮蘿蔔糕（$468）。

師徒二人向來對陳皮有研究，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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