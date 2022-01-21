室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展

去年年宵市場還有年花攤檔，來到今年疫情仍然反覆，政府宣布全面取消，令一眾花農叫苦連天。為免花農過往一年的心血付諸一炬，部分商場舉行「室內花市」，希望能助花農推動銷情，將軍澳東港城的期間限定花店即日開鑼

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