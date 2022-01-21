LEGO新年別注版生肖系列 粉絲必儲賀年虎及揮春

作為LEGO迷每年搶購收藏的生肖系列，虎年版已正式推出。40491樂高賀年虎套裝及首次推出的樂高虎年揮春套裝，由威猛的老虎擔當主角，象徵活潑壯勇，如老虎般氣勢如虹。由即日至2月28日，凡於LEGO各大

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