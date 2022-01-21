LEGO新年別注版生肖系列 粉絲必儲賀年虎及揮春 副刊版 2022/01/21 分享： 作為LEGO迷每年搶購收藏的生肖系列，虎年版已正式推出。40491樂高賀年虎套裝及首次推出的樂高虎年揮春套裝，由威猛的老虎擔當主角，象徵活潑壯勇，如老虎般氣勢如虹。由即日至2月28日，凡於LEGO各大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 微熱山丘推出 新年限定旺來餅及榴槤賀年禮盒 今日 微熱山丘推出 新年限定旺來餅及榴槤賀年禮盒 大師姐聯乘文華廳 打造遠年陳皮蘿蔔糕 今日 大師姐聯乘文華廳 打造遠年陳皮蘿蔔糕 牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤 2022/01/19 牛舞分店進駐觀塘新張午市7折 放題免費升級至A5和牛拼盤 city'super推新春賀年禮品 2022/01/17 city'super推新春賀年禮品 中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式 2022/01/17 中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式 LEGO 農曆新年 玩具