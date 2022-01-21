不僅一位友人問我，這陣子為何「靜晒」？有人還說：「以為你打算移民離開香港」，聽得我一頭霧水，皆因：一、一直如常，工作上、社交上、生活上甚至比以前更充實、更忙碌；二、直至現時為止，沒有想過要離開香港移民去，我相信曾在外國生活過的朋友都有所體會，愈在外地生活得久，愈不會對異鄉有不切實際的幻想和憧憬。現時的香港縱然有內耗外傷，但仍是全世界我唯一有情感依歸的地方，又點會想走？但我很好奇，為何友人會有覺得我靜晒？「因為見你少上FB。」他們答。原來是這樣。

熟悉我的人，就會知我點靜得下來？只是有一天，我忽然發覺，要日日update FB是件很累的事，畢竟社交媒體世界裏，「FB朋友」有不同熟稔程度，跟我很熟的朋友，直接WhatsApp或打電話聯絡無間斷過，要講的，直接講晒兼一約即到。那剩下一些相識又不太熟的人，未必同聲同氣、多講又未必啱聽，把自己開心事、谷氣事統統放晒上去，難道期望別人跟自己同歌同泣？

而已屆極度資深中女級別的我，偶爾放一張半張照片還可，若經常放叉腰嬌俏又或扮藝（偽）文青照片在社交平台上，自己望見都打冷震，那就無謂難為其他人了。又或難道將我和為食先生的日常放上網公諸同好？誰個會想看兩個中坑日日放閃？而我又沒有甚麼需要在網上不停宣傳，亦不會因為多個like而開心一些，私底下跟熟稔的人仍然密切聯絡，荒誕之事仍然開心（或不開心）「些牙」，暢所欲言地一齊笑爆和鬧爆；既然我在現實世界已感豐足，想來想去，仲有乜想放上FB呢？所以，在社交媒體的世界，我的確靜了，因為我不再需要那種虛擬繁囂，我選擇享受真實。

回歸實體，我更開心和滿足，面對面與人交流才能交心，因為我認為，時光有限，生活中最美好的時刻，不應浪費在社交媒體上。