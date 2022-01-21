香港倉鼠命途舛 條命無得自己選

本港有寵物店員工及顧客確診新冠Delta變種病毒，寵物店店面及倉庫環境樣本驗出病毒，店內部分倉鼠呈病毒陽性反應，政府從防疫及公共衞生角度，下令大規模人道毁滅倉鼠，被動物團體批評不人道。

在香港，無辜倉鼠的命運，變得和牠們的friend相似，說的是另一種寵物鼠豚鼠，又名天竺鼠，也叫荷蘭豬，正式英文名是Guinea pig，曾經是科學家拿來做實驗的老鼠。

昨天我談到荷蘭為壟斷香料肉豆蔻，以武力霸佔今天屬於印尼的群島，荷蘭以前是海上強權，與西班牙、英國等到處殖民，周圍遍布他們的商人，貿易包括買賣豚鼠。豚鼠英文叫Guinea pig，字面意思是幾內亞豬，幾內亞是非洲一個國家，豚鼠明明是小鼠，為甚麽叫豬？與幾內亞又有何關係？

有一種說法，因為牠們肥嘟嘟外形及叫聲皆像豬，至於叫Guinea pig，有說中世紀幾內亞是國際貿易中轉站，貨品經那兒到歐洲，所以有人用Guinea形容舶來品；另一種說法，是當時英國有貨幣單位guinea（幾尼），或許一隻小鼠售價大約一幾尼，因而得名Guinea pig。

那麼Guinea pig又叫荷蘭豬，是原產於荷蘭嗎？不是，有說關乎荷蘭當年是貿易大國云云。荷蘭豬原產南美，土著用來食，後來被外來者帶到歐洲，成了貴族寵物；然而部分Guinea pig命途多舛，就像今天香港的倉鼠。

新冠疫苗研發時，科學家邀請志願者試驗疫苗，英文可以寫成Scientists invited volunteers to be Guinea pigs of their vaccine development，Guinea pigs在這裏解作「白老鼠」。18世紀有生物學家首次用Guinea pig做一種叫vivisection的實驗，vivisection一詞源自拉丁文，vivi是alive，即活的意思，section就是cut（切），就是活體解剖。

從此一些幾內亞豬或豚鼠隨時死得早，視乎條命好唔好，像去年12月22日之前進口香港的倉鼠，條命就生得正。

自從人類基因組計劃時代到來，科學家開始比對人類與其他物種的親緣關係，發現與靈長類（即人類、黑猩猩等）最親近的，是齧齒類大鼠（rat）及小鼠（mouse），老鼠成為人類的替代實驗品，實驗可信度很高。

試藥先鋒 「白老鼠」不一定白色

上世紀初，科學家不再用豚鼠，大規模培育其他老鼠拿來做實驗，最初由生物學家Halsey Bagg繁育，由於老鼠突變黑色素無法合成，膚色毛髮出現白化現象，變成白色。其實科學家用來做實驗的老鼠有很多種，也不是全部白色。

美國退休女教師Abbie Lathrop在麻省開了一家寵物鼠養殖場，由於對養殖鼠的飼養條件很好，繁殖又有完整紀錄，定單絡繹不絕，連哈佛大學研究人員也是常客，有買小鼠研究腫瘤，有利用小鼠近親交配，培育出人類第一個近親品系實驗鼠，並開始分門別類，例如此品系毛色淡褐，因而命名DBA/2（Dilute Brown non-Agouti）。該研究員創建了一座如今在界別內享負盛名的實驗室，保存了6,000種以上小鼠品系，各種顏色都有。

簡單來說，「白老鼠」分大鼠小鼠，外形除了沒有豚鼠、倉鼠等寵物鼠可愛，不單體型差異，也是不同種。大鼠專門為動物實驗養育，體重約300克，易養、繁殖力強、成本低，用於心理學、生物學研究，生理實驗多選擇牠們，因體型較大各種器官較明顯，大部分實驗大鼠都是白化種。

實驗用小鼠則源於家鼠屬，一般重約30克，攻擊性弱易操作，像DBA/2的近親遺傳背景，接近同卵孿生兄弟姐妹，實驗結果就不大會有偏差。曾經有報道指，全球每年用超過2,000萬隻小鼠做實驗。

醫學研究上，「白老鼠」當上人體試驗先鋒，為人類疾病尤其棘手的癌症試藥，還承受被移植腫瘤的痛苦，牠們的犧牲換來新藥的成功測試，也引起動物倫理爭議。愈來愈多民間組織關注「白老鼠」權利，各國出現動物保護組織，訂立動物保護法例，這些組織還不時向醫藥企業及用老鼠做實驗的科研機構抗議。

「白老鼠」和豚鼠在世間經歷的劫難，比香港今天的倉鼠慘得多。不過，雖說今次倉鼠之間出現隱性傳播鏈，但政府承認未有明確證據顯示寵物把新冠病毒傳人，只是審慎起見先行採取防範，本港可能出現全球首宗倉鼠傳人個案的說法，現階段也是估的。官方口徑強調，須在人與動物之間作取捨，人道毀滅倉鼠是唯一選擇，這樣說就坦白得多。

當局的邏輯，似乎就是有倉鼠感染，就殺掉其餘的，此邏輯卻不會應用在人身上，原因大家心裏有數，就是人類在自私心態下，為免疫情可能擴大、為免自己可能感染，惟有犧牲動物；正如1997年禽流感，屠宰逾百萬隻雞，是一個價值取態問題。

另一問題來了，現在是不是時候？是否死路以外沒有路？執筆時的情況是，政府在未有染疫人士與倉鼠病毒基因排序最終科學結果前，只靠相信已掌握的資料去估，再加上漁護署沒地方、沒資源對倉鼠作有效隔離及每日檢測，就在此時此刻大殺倉鼠。因為擔心可能傳人，但又無資源，殺晒先；沒有即時辦法解決問題，就格殺勿論。

「白老鼠」也算是為人類醫學等作過貢獻，倉鼠就死得不明不白。當官的說官話，參與抗疫前綫的人，人在江湖說符合身份的話，不能冒港人生命危險，也是可以理解的。作為普通人，我只能為倉鼠表示不值，望牠們投胎做人吧。

▲ 近日因有寵物店內倉鼠對新冠病毒呈陽性反應，港府下令大規模人道毁滅倉鼠；同樣是寵物鼠的豚鼠（又名荷蘭豬），也曾有類似命運，被科學家用以進行實驗。