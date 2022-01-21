中美經濟數據 預示20年後國際格局

中國剛公布了2021年的GDP，高達114.37萬億人民幣，若折合成美元，則要看用甚麼滙率，我屈指一算，應約為17.7萬億美元。今年的實質增長率符合我去年初的預期，是8.1%，加上2020年的2.2%，意味着中國雖經歷新冠疫情及美國全方位壓制的衝擊，兩年內實體經濟仍擴張了10.3%，成績可謂驕人！我數十年來一向對中國經濟樂觀，以眼光而論，今次又再勝一仗，那些「黃人」若要與我辯論中國經濟前景，請先公開他們過去的錯誤預測！

中美名義GDP差距 疫後再收窄

中美相互國力比較的最重要指標，是GDP的差距。過去兩年，美國GDP在2020年先有3.5%的實質下降，2021年的數據仍未公布，我估計或可有5.3%的增長，但縱然如此，兩年加起來的總增長才只得1.8個百分點，比中國足足低了8.5個百分點，兩國名義GDP的差距又再收窄。

此種收窄也進一步受滙率的影響，在2019年，中國的名義GDP約等於美國的67%；在2021年，美國若能達到23萬億美元，則中國等於她77%。以中國過去增長率等閒比美國高出3%、4%以上，在2028至2030年間，中國的名義GDP超過美國完全可能。

在這期間，中國雖仍一如過去般要面對重重的困難，且要固本培元，但美國一樣有她的險情，靠着印鈔票與借債度日，正如武俠小說中在真氣快用光前金針刺穴，只能頂得一時，身體終會被淘空。

購買力平價計算 中國GDP已超美

以上的數據是以市場滙價計算GDP，但其實中國絕大多數商品比美國便宜得太多，若以購買力平價（purchasing power parity，PPP）計算，中國的GDP早在2014年已超過了美國，只是中國人不喜張揚，不用這個數字而已。

購買力平價的數據不易收集，但我估計今天以此計價的中國GDP，已比美國高出近25%；若然如此，大約20年內，只要中國的GDP每年比美國跑快2.5%，以購買力計算，大有可能是美國的兩倍矣。到了那時，中美關係會否改善？中美人民會否更快樂？這是很可能的。

若中國的GDP是美國的2倍，據舊同事林毅夫教授的說法，中國的一半GDP，即等於美國全國的GDP，會落在沿海4億人民的身上，意味這些人的人均收入與美國差不多；另一半GDP則由其餘近10億人分享，後者的人均收入會低一些。中國的國力將會盛於美國，就算是科技及軍力，也未必低於美國，但兩國關係是否改善、美國再無誘因胡亂抹黑中國，倒不能只看中國是否有能力壓制着美國，而是看兩國是否有大量的共同利益，互相依賴。

林毅夫倒也提出過一個正確的原理，分析中美關係：若兩國之間有貿易，經濟規模較小的會得益較大，因為大國本身已有能力由不同的人分工做不同的事，資源也更多面化；我們只要想想，像香港這般細小的地方，若失去了貿易的機會便生存不下去，便可明白此原理。

華經濟規模續增 將減美挑釁誘因

倘若中國的經濟規模兩倍於美國，美國在中美貿易中的得益便可能更大於中國，她便再無多少誘因挑釁中國了。

美國到時如何從中國得到好處？這有兩方面，第一，中國的市場兩倍於美國，後者怎能得罪中國？其實這種情況今天已出現，只是未算廣泛而已。特斯拉要在新疆開分店賣汽車，分明是不給美國政府面子，市場力量是也；美國的芯片公司一直不同意美國對中國的限售令，因為中國是這些公司最大的市場。

第二，中國這個大國有足夠的資源與能力，生產美國自己無條件生產的商品，中國經濟規模愈大，美國愈要倚賴中國的生產。近日有傳美國軍方想在中國下定單，大量購買中國的口罩，以作美軍的裝備之一，但美方又要求中方簽約保證，口罩不含新疆強制勞動成果。

此要求甚為可笑，經過兩年的調整，美國硬是無法如中國般高效率生產口罩，連軍隊裝備也有求於中國，怎麼還敢無理要求中國保證一些本來便是子虛烏有之事？我看只要把新疆弄成是中國企業註冊登記的基地，甚麼產品都與新疆有關，美國的策略便不攻自破，她不買中國產品，國內會立時大亂！

省軍費集中內政 美社會或更和諧

20年後，美國既無能力、也無誘因挑釁中國，美國再當全球霸王也再無意義，那麼美國政府若知所進退，可大量節省軍費，這些錢正可用作搞基建、增加就業、幫助窮人，美國社會會比今天和諧，人民更快樂。

至於中國，對外關係搞的是「一帶一路」，提升別國的經濟實力，可利人利己，世界少了美國發動的大量戰爭，國際關係將更和諧，而這一切倒是相當程度地靠中國的GDP繼續發展下去。

▲ 中國日前公布了2021年GDP，高達114.37萬億人民幣，實質增長率達8.1%。（中新社資料圖片）