元宇宙中生存 成新世代必備技能 行政人員版 2022/01/21 分享： Facebook去年改名為Meta以顯示其進攻Metaverse（元宇宙）市場的決心，所推出的VR一體機Meta Quest 2亦榮登2021年聖誕節最受歡迎禮物，畢竟399美元的售價和一部入門版 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 打造互聯互通 助機械人有效協作 2022/01/17 打造互聯互通 助機械人有效協作 虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題 2022/01/14 虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題 擁抱科技創新 為未來做準備 2022/01/07 擁抱科技創新 為未來做準備 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 2022/01/03 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 三星5G摺機 本年度Gadget之選 2021/12/31 三星5G摺機 本年度Gadget之選 人工智能 雲端 元宇宙 Meta 銀行 美元