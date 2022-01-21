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元宇宙中生存 成新世代必備技能

行政人員版 2022/01/21

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Facebook去年改名為Meta以顯示其進攻Metaverse（元宇宙）市場的決心，所推出的VR一體機Meta Quest 2亦榮登2021年聖誕節最受歡迎禮物，畢竟399美元的售價和一部入門版

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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