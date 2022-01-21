英公司試驗4天工作 允每周上班32小時

【本報訊】近日，有30間英國公司自願參加一項試驗，實施為期6個月的4天工作制度。這些公司需允許員工每周工作32小時，而不會削減任何工資或福利。

據彭博社報道，一些參與試驗的公司甚至容許員工自行在5天內分

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