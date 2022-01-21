英公司試驗4天工作 允每周上班32小時 行政人員版 2022/01/21 分享： 【本報訊】近日，有30間英國公司自願參加一項試驗，實施為期6個月的4天工作制度。這些公司需允許員工每周工作32小時，而不會削減任何工資或福利。 據彭博社報道，一些參與試驗的公司甚至容許員工自行在5天內分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 2022/01/20 信息安全分析師 「百大最佳工作」居首 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 2022/01/19 今年全球就業惡化 ILO：料2億人失業 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 2022/01/18 Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 2022/01/17 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 2022/01/14 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 英國 白領 藍領