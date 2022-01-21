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時代廣場 太古廣場 信德旗下商場 消費換利市封

行政人員版 04:00 2022/01/21

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虎年將到，黛安見到各大商場、商戶都出咗好多靚靚利市封，好似時代廣場推出嘅「繁花盛放迎豐年」利市封，精選4款年花如牡丹、蘭花、水仙和火鶴花，以立體浮雕嘅設計配金銀綫繡，令圖案栩栩如生，攞上手好似件藝術品咁精緻。

商場仲打造咗一個百變絲巾利市袋，以時尚新穎嘅方形絲巾加埋小手挽，即可自製手提包，絲巾亦可單獨做領巾，用法百搭多變。由即日起至本月31日，喺場內消費滿$1,500即可換領利市封1套，消費滿$3,000或以上，可以換領利市封及利市袋各1套㗎。

太古廣場今年嘅利市封則以特定角度呈現老虎輪廓，寓意以志氣軒昂嘅力量與精神迎接虎年，即日起至本月底，喺場內消費滿$3,800以上，可獲利市封1套、桂花蛋撻及港式奶茶套餐禮券及$50購物禮券。

至於信德集團旗下嘅西寶城、昇悅商場及昇御商場，今年就以圓碌碌嘅可愛「福虎」做利市封主角，集合兩種傳統招運元素嘅達摩及招財貓，同大家一齊迎春接福。今日（21日）起至本月底，喺西寶城、昇悅商場及昇御商場，以電子貨幣即日單一消費分別滿$200或$100，就可以換到利市封1套喇。

本文轉載自《晴報

時代廣場

太古廣場

太古廣場

信德集團旗下西寶城

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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