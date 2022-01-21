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東方紅「海味自由配」 低至$95一盒

行政人員版 04:00 2022/01/21

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黛安收到風，東方紅剛推出唔少新優惠，包括每周驚喜，指定貨品低至2折、精選霍山石斛折實價買2両送1両；如買海味系列滿$888，仲送「花旗參片一両裝」等。佢哋嘅王牌「海味自由配」一向好受歡迎，可自選海味再組合成禮盒，包括北海道元貝、花膠、螺頭等，而且低至$95一盒，真係好抵啊。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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