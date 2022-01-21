東方紅「海味自由配」 低至$95一盒 行政人員版 04:00 2022/01/21 分享： 黛安收到風，東方紅剛推出唔少新優惠，包括每周驚喜，指定貨品低至2折、精選霍山石斛折實價買2両送1両；如買海味系列滿$888，仲送「花旗參片一両裝」等。佢哋嘅王牌「海味自由配」一向好受歡迎，可自選海味再組合成禮盒，包括北海道元貝、花膠、螺頭等，而且低至$95一盒，真係好抵啊。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 「疫境上游」變通拼搏 會展獲44獎項 今日 「疫境上游」變通拼搏 會展獲44獎項 八卦名利場 - 屈臣氏虛擬遊樂場下月到港 隨時隨地健身賺印花 今日 屈臣氏虛擬遊樂場下月到港 隨時隨地健身賺印花 八卦名利場 - Tempo x Keigo 玩味新年祭 登陸K11 Art Mall 今日 Tempo x Keigo 玩味新年祭 登陸K11 Art Mall 八卦名利場 - 將軍澳中心「新春黃金豐收莊園」Kakao Friends擺檔迎客 今日 將軍澳中心「新春黃金豐收莊園」Kakao Friends擺檔迎客 八卦名利場 - 時代廣場 太古廣場 信德旗下商場 消費換利市封 今日 時代廣場 太古廣場 信德旗下商場 消費換利市封