東方紅「海味自由配」 低至$95一盒

黛安收到風，東方紅剛推出唔少新優惠，包括每周驚喜，指定貨品低至2折、精選霍山石斛折實價買2両送1両；如買海味系列滿$888，仲送「花旗參片一両裝」等。佢哋嘅王牌「海味自由配」一向好受歡迎，可自選海味再組合成禮盒，包括北海道元貝、花膠、螺頭等，而且低至$95一盒，真係好抵啊。

本文轉載自《晴報》