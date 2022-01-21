我們常聽說「人生不如意事十常八九」，也聽說過很多事情是「事與願違」，所以我很年輕的時候已經領略到，只要沒有慾望，便沒有失望。無論做任何事情，也不應該有自私的慾望，只要本着分享自己的經驗和天賦，以服務別人的心態去行事，人生會快樂得多。

我做事沒有計算，也不太計較，現在花我比較多時間的教書和寫專欄，報酬都很低，如果以投資回報的角度看，都是不應該做的。有些素未謀面的中小企經營者，遇上營運問題約我見面，除了因為疫情原因，我都會見，我從不吝惜分享自己的經驗和資源。

我們集團開了26家公司，沒有一家是我精心策劃和主動出擊的，全都是上天的撮合，讓我們碰上了。而我在資金、經驗、人脈或品牌方面，可以為他們帶來價值。我也從來沒有以集團的利益去思考，沒有要求子公司承諾利潤，沒有要求他們簽「賣身契」，我甚至讓他們自訂薪酬，只要他們做得開心，又能夠生存到，便已經足夠。

雖然沒有慾望和所求，只是堅守共享成果的原則，抱着服務社會，服務別人的心態，這10年來還是感受到源源不絕的供應，集團的發展和投資的回報遠超我的想像，不望回報，還是有相當不錯的賞報。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》