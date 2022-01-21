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倉鼠群組擴大 銅鑼灣旺角2客染疫

袁國勇指播毒人類 或現新突變

港聞版 2022/01/21

分享：

本港第5波疫情復熾，疑涉倉鼠傳播的Delta變種病毒群組再擴大，再多2名寵物店顧客初步確診，包括一名30歲的女患者於上周二曾到銅鑼灣Little Boss買倉鼠；另一人是旺角「I love

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