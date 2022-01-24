K11 ATELIER超甲級商業社區 定義新世代辦公典範 與租戶攜手跨界創新 共建升級商模

K11 ATELIER是首個以「縱向創意城市」（Vertical Creative City）為設計概念的甲級商廈品牌，以藝術 ‧ 人文 ‧ 自然為核心價值，透過空間設計、文化生活配套以及多元化的跨界活動，重新定義了新世代工作空間。近年K11 ATELIER品牌旗下多個甲級商廈項目，包括 K11 ATELIER Victoria Dockside、K11 ATELIER King’s Road及K11 ATELIER 11 SKIES相繼及即將落成，吸引了多元化的優質租戶進駐，攜手推動跨界創新，帶來更可持續發展、更優越的辦公空間。

▲ 位於尖沙咀的K11 ATELIER Victoria Dockside秉承「創造共享價值」使命，倡導創業家精神，不斷啟發創新，與租戶及社區共同成長。

辦公室不再乏味 召集志同道合夥伴

K11 ATELIER打破辦公室的固有印象，通過多元化布局，讓辦公室從此不再是乏味的空間，而是交流、合作、討論和分享的場所，是工作的「家」 和「社區」，更是一個現代、由創意驅動的工作空間。近日K11 ATELIER King's Road便推出了「Project ALPHA」，是業界首創的「Creator Hub」概念和創業孵化器。為期16周的「Project ALPHA」，將會把K11 ATELIER King's Road的租戶、具抱負的初創企業、創新成長型企業，以及所在的社區連繫起來。

▲ 位於機場的K11 ATELIER 11 SKIES，設有三幢主題分別為醫療健康、金融及大灣區的甲級寫字樓。

K11 ATELIER 11 SKIES與香港國際機場二號客運大樓無縫連接，設有三幢甲級寫字樓，將成为全新金融及醫養中心。三座寫字樓定位各有不同，主力服務醫療健康、金融，及著眼於大灣區的企業；憑藉其交通樞紐地利及產業群聚優勢，將成為有志發展粵港澳大灣區市場企業的理想服務據點。該項目現已滙集來自銀行、金融、保險、醫療保健及專業服務的知名企業，不同行業租戶之間產生的協同效應，創造更多創新可能性。

K11 ATELIER以創意革新工作空間的設計思維，深受新世代企業歡迎。以K11 ATELIER Victoria Dockside為例，憑藉其位於市區核心的優越地利及嶄新的辦公室概念，召集了多元化的跨國金融機構、高端服務式辦公室營運商、屢獲殊榮的設計公司，以及備受關注的當代藝術畫廊等，一同推動創新轉型和社會進步。

渣打銀行：以人為本理念不謀而合

▲ 優先私人理財中心擁有寬敞舒適的環境，讓客戶一邊品嚐美味茶點，一邊與財富管理專家及客戶經理會面。

渣打銀行作為具領導地位的國際銀行集團，去年2月選址K11 ATELIER Victoria Dockside開設香港首家渣打優先私人理財中心，以提升優先私人理財客戶的服務體驗。中心總樓面面積超過8,800平方呎，設計別具氣派，盡覽270度臨海維港景致，客戶可在愜意舒適的環境下，與客戶經理及財富管理專家進行會面。

▲ 置身K11 ATELIER渣打優先私人理財中心，客戶可飽覽270度臨海維港景致。

董事及分行主管Vicky Yeung表示，由於財富管理向來「以人為本」，與K11 ATELIER「以人為核心」的理念如出一轍，他相信坐落於尖沙咀心臟地帶的Victoria Dockside，對於那些希望打破刻板傳統，在輕鬆寫意的環境下與理財專家及合作夥伴交流想法的客戶來說，是最理想的地點。

在這裡體驗到的是新世代對工作所追求的趣味和品味。員工也可以透過K11 ATELIER ACADEMY 學習新技能，分享樂趣與知識，在社區內發揮創意和展現價值的同時，享用不同K11生態圈帶來的不同禮遇和高端服務。

瑞穗銀行：「城市客廳」促進夥伴合作

▲ 日本瑞穗銀行欣賞K11 ATELIER Victoria Dockside獨樹一幟的藝術與文化氛圍，因而選址該處設立區域辦事處

同樣進駐了K11 ATELIER Victoria Dockside、擁有過百年歷史的國際銀行日本瑞穗銀行（Mizuho Bank），其企業銀行部（香港）總裁廖佩玲（Taisy Liu）表示，K11 ATELIER座落於維港的藝術及文化地標Victoria Dockside，地理位置優越，可飽覽維港優美景色，因而選址該處設立區域辦事處。

此外，K11 ATELIER不設限的創新精神，與瑞穗銀行的創意文化亦互相吻合，Taisy說：「整幢大樓內部就像一個『城市客廳』（Urban Living Room），為商界人士塑造了一個生態系統，提供與優質合作夥伴為鄰的機會，鼓勵彼此跨行業共享專業知識，凝聚社會參與和社區合作，孕育更多合作機會。融合科技、創新，健康體格、心理與社會的完美和諧，這樣出類拔萃的工作環境和完整的K11生態圈，吸引並凝聚了一群創新顛覆者、傑出人士、高瞻遠矚者和未來領袖，就業務的成功和可持續增長互相啟發創意及交流意見，令其成為擁抱並全力支持新經濟的「未來商業樞紐」。」

AB Concept：將設計魂注入辦公環境

▲ K11 ATELIER Victoria Dockside為AB Concept提供一個佔盡地利的全新工作空間，有助員工激發創意。

自1999年成立以來，AB Concept的設計一直深受頂級酒店、豪宅發展商及高級餐廳的讚譽。高級室內設計師沈卓穎（Wing）認為，K11 ATELIER的建築設計牽動用家的感官和情感，有助員工將靈魂注入辦公環境，釋放創意創新才能。

高級室內設計師李皓濂（Derek）則認為，K11 ATELIER精心打造的辦公空間，不但讓員工沉浸在引人入勝的環境中，同時創造接觸點促進溝通及協作，從飽覽270度維港景觀的會議室到激發創意的咖啡店，K11 ATELIER就是創作者想要的辦公室，其鼓勵思考互動的環境，提醒人們不要安於現狀，要不斷挑戰突破和冒險。

▲ 沈卓穎（Wing，左）及李皓濂（Derek）均對K11 ATELIER Victoria Dockside精心打造的辦公室讚不絕口。

▲ 座落港島東核心地段的K11 ATELIER King's Road，地理位置優越，吸引不少跨國及科創企業進駐。

坐落港島東核心地段的K11 ATELIER King's Road，是K11辦公大樓系列中的第四個甲級寫字樓項目，項目樓高22層，總樓面面積達440,000平方呎。大樓擁有多項獨一無二的環保及可持續發展設計，從翠綠的 CEILINGREEN®到令人讚嘆的天台空中花園，K11 ATELIER King's Road得到世界知名媒體集團、投資公司和專業服務、家族辦公室、亞洲領先的金融科技和健康科技公司認可，紛紛進駐其中。

Flow Capital：結合可持續發展思維方式

Flow Capital成立於2020年，是一家專注於亞洲的資產管理平台。Flow Capital選擇進駐K11 ATELIER King’s Road，是欣賞其糅合以人為本的設計、改變遊戲規則的建築技術，以及可持續發展思維，例如引入自然光的天窗及落地玻璃窗，到為忙碌的一天減壓的屋頂空中花園，均有助平衡身心健康。「個人最喜歡的地方是K11 HACC多用途藝術展覽空間，在辦公大樓中難得一見，它重塑了商業建築物的意義，讓團隊精神和文化在這個豐富的辦公環境中蓬勃發展，並轉變為有意義的思想交流。值得一提的是，K11 ATELIER非常鼓勵租戶支持「創造共享價值租賃」計劃，這是新世界最近於K11辦公大樓系列推出、業界首創的租戶參與計劃，促進推動租戶及其員工積極投入可持續發展，為社區內的企業帶來正面的影響。」

Prenetics：開放式空間促進身心健康

▲ K11 ATELIER King’s Road吸引不少如Prenetics的潛力科創企業進駐。

成立於2014年的Prenetics，是香港一家專注基因測試及數碼保健的科創企業。Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武（Danny）表示，Prenetics是行業的顛覆者，而K11 ATELIER King’s Road亦體現了同樣的創新、行業革新和領導精神：「K11 ATELIER King’s Road獨特而前衛的建築設計，本身就是一件創新而生動的藝術品。大樓的天台花園9成面積種有綠色植物和優美園景，甚至樓層公共空間散發的淡淡香氣，都是經過精心打造，令大樓每個角落都十分美觀且實用。K11 ATELIER ACADEMY亦不時為社區舉辦圍繞不同新商業生活主題的線上線下活動、論壇和分享會等，提供拓展網絡、業務執行及品牌曝光的機會。這種以創新者DNA為主導的環境設定下的開放協作文化，有利孕育具影響力的想法，同時盛載無數難忘的故事。」

▲ 在楊聖武（Danny）眼中，K11 ATELIER King’s Road獨特前衛的建築設計，加上獨一無二的綠化園景設計，本身就是一件創新而生動的藝術品。

K11 ATELIER品牌的首個項目於2018年推出，現已覆蓋香港、上海、廣州、深圳、寧波、武漢和天津，擁有超過1,200萬平方呎的優質辦公空間，未來將繼續推廣創新的工作空間及文化，助力新世代激蕩思維，匯聚優秀人才。

WWW.K11ATELIER.COM

(特約)