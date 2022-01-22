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長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍

置業家居 2022/01/22

分享：

1月第2個全新盤，長沙灣映築鐵定今日（1月22日）進行首輪138伙單位開售，其中136伙一般銷售單位截至周四晚（20日）截收登記，共收3,115個登記，超額認購21.9倍。即日銷售，認購2伙單位大手客

...

欄名 : 新盤速遞

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