長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 置業家居 2022/01/22 分享： 1月第2個全新盤，長沙灣映築鐵定今日（1月22日）進行首輪138伙單位開售，其中136伙一般銷售單位截至周四晚（20日）截收登記，共收3,115個登記，超額認購21.9倍。即日銷售，認購2伙單位大手客 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 今日 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 2022/01/08 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 2022/01/08 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 2021/12/31 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 2021/12/31 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 一手市場