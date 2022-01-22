香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標

港鐵黃竹坑站新盤港島南岸第2期揚海日前公布銷售安排4號，落實推出125伙單位進行新一輪大型銷售，當中123伙價單單位即日起開售，另有2伙單位安排下周一（24日）進行招標形式銷售。

揚海2伙招標單位包括第

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