香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 置業家居 2022/01/22 分享： 港鐵黃竹坑站新盤港島南岸第2期揚海日前公布銷售安排4號，落實推出125伙單位進行新一輪大型銷售，當中123伙價單單位即日起開售，另有2伙單位安排下周一（24日）進行招標形式銷售。 揚海2伙招標單位包括第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 今日 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 2022/01/08 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 2022/01/08 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 2021/12/31 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 2021/12/31 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 銷售安排 一手市場 揚海