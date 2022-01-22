嘉峯匯外望河景 置業家居 2022/01/22 分享： 單位：2A座中高層A室 實用面積：459平方呎 間隔：2房 叫租：$18,000（呎租：$39.2） 單位提供：港置（63595038） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 今日 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 你可能感興趣 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 今日 01:00 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 01:00 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 最新專欄文章 更多 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 今日 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 2022/01/15 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 2022/01/15 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 尚‧珒溋開揚市景 2022/01/15 尚‧珒溋開揚市景