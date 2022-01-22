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整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】

置業家居 2022/01/22

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本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收了嘉峯匯的1B座中低層C室、實用面積778平方呎的3房1套及工作間連廁單位。

這個單位問題不大，並獲得91分，廳房都只有一些零碎的崩花，比較大的問題都集中在工作間

...

欄名 : 樓市熱話

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