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嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起

置業家居 2022/01/22

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由嘉華發展的啟德新盤嘉峯匯，於去年12月底起入伙，截至今年1月17日錄得30宗租務，平均租金回報約2.08厘，現時約有131個單位放租，開放式月租由$1.35萬起。

啟德嘉峯匯由嘉華發展，地址為沐泰街9

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欄名 : 樓市熱話

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