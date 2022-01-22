嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 置業家居 2022/01/22 分享： 由嘉華發展的啟德新盤嘉峯匯，於去年12月底起入伙，截至今年1月17日錄得30宗租務，平均租金回報約2.08厘，現時約有131個單位放租，開放式月租由$1.35萬起。 啟德嘉峯匯由嘉華發展，地址為沐泰街9 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 嘉峯匯外望河景 今日 嘉峯匯外望河景 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 你可能感興趣 嘉峯匯外望河景 今日 01:00 嘉峯匯外望河景 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 01:00 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 最新專欄文章 更多 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 今日 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 嘉峯匯外望河景 今日 嘉峯匯外望河景 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 2022/01/15 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 2022/01/15 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 尚‧珒溋開揚市景 2022/01/15 尚‧珒溋開揚市景 嘉峯匯 啟德