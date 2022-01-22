復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化

在集合潮流服飾與時尚品牌的尖沙咀K11商場，有一個格格不入的舖位，店內裝修運用木元素，加上舊式屏風和掛燈，原來隱藏了一間復古選物店。

創辦人Billy年僅24歲，原本的職業是一個音樂人，主修敲擊。由

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