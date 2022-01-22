復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 置業家居 2022/01/22 分享： 在集合潮流服飾與時尚品牌的尖沙咀K11商場，有一個格格不入的舖位，店內裝修運用木元素，加上舊式屏風和掛燈，原來隱藏了一間復古選物店。 創辦人Billy年僅24歲，原本的職業是一個音樂人，主修敲擊。由 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 2022/01/15 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 2021/12/31 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 2021/12/18 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 2021/12/11 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 2021/12/04 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 創業 家品