估價升跌 非反映銀行借貸意慾

近期銀行估價回落，有指個別屋苑的估價較去年高位下跌近一成，反映銀行對後市保守、看淡樓價；但此說法有點本末倒置。究竟為甚麼銀行審批按揭時要做估價？估價對按揭的作用是甚麼？

「銀行為了多做生意，所以在估價上鬆手；而在看淡後市時估價較保守」似乎是不少人的想法。在有關論述中，似乎物業估價高低，主要由銀行的貸款意慾左右--想做多些按揭生意，估價便手鬆一些；反之亦然。討論以上觀念是否真確之前，不如先了解一下為何按揭申請要做估價？估價又是由誰執行？

其實，估價在按揭的作用，主要是風險管理。按揭是以物業作為抵押品的貸款，貸款機構在批核按揭時，必須考慮兩大因素，即借款人的償還能力及抵押品的價值。業主將一個物業抵押予銀行，可以取得多少貸款，除了監管機構的限制外，便是由物業的估值來決定。在銀行的按揭貸款條文中，都會列明「最高貸款額可達物業成交價或估價（以較低者為準）的n%。」以一般六成按揭為例，一個成交價$800萬的物業，如果估價只有$780萬，借款上限便是$468萬，而不是$480萬。

估價原意在控制貸款風險

銀行貸款受估價限制，與風險管理有關；如果銀行只按成交價批出貸款，一些有心人便可透過關連交易，自製高價成交，再從銀行取得巨額貸款。而獨立估價的機制，可保證物業價值沒有偏離「合理水平」。而所謂「合理價」，一般以新近成交的市價為準。換言之，估價下跌，其實更多是反映近期成交價回落，而不是銀行的按揭貸款意慾下降。

當然，估價的原意是風險管理，但客觀效果可以偏離制度設計。在市況偏淡時，成交價偏低價為主，如果情況持續，便會出現普遍估價下跌的情況。現象一經廣泛報道，那些參考銀行估價作為還價指標的準買家，可能會因而期待樓價有更深的調查、放慢入市步伐，結果真得促使樓價有更明顯的下調。但此種情況出現，需要外在利淡因素的配合，令樓市持續出現低價成交。

世事並不完美，目的為控制風險的估價制度亦然，但大致上，影響估價波動的，仍然是市場成交，而非銀行貸款意慾。在現時熱錢仍然充斥的環境下，實在難以認定銀行貸款意慾趨向保守。

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▲ 筆者指物業估價是受市場成交所影響，而非銀行貸款意慾。（本刊攝影組）