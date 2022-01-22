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富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起

置業家居 2022/01/22

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珠海香洲區九洲大道、桂花路一帶屬當區最熱鬧的黃金地段，多個住宅、商業項目於周邊大興土木，包括屬綜合發展的富力新天地，而目前在售為住宅「富力新天地富雲璟」，戶型多元化，由2房至5房不等，每平方米呎價由￥

...

欄名 : 國內置業

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