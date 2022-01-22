富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 置業家居 2022/01/22 分享： 珠海香洲區九洲大道、桂花路一帶屬當區最熱鬧的黃金地段，多個住宅、商業項目於周邊大興土木，包括屬綜合發展的富力新天地，而目前在售為住宅「富力新天地富雲璟」，戶型多元化，由2房至5房不等，每平方米呎價由￥ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 2022/01/15 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 2022/01/08 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 2021/12/31 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 2021/12/04 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 2021/11/27 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 人民幣 澳門 珠海 口岸 九州