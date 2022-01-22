倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 置業家居 2022/01/22 分享： 英國倫敦金絲雀碼頭一帶發展蓬勃，而且名校林立，該區物業升值潛力看高一綫。本周末正有鄰近該區的現樓項目展銷，名為Deptford Foundry，9座住宅大廈合共提供276伙，間隔由1至3房，售價由46 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 2022/01/15 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 2022/01/08 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 2021/12/31 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 2021/12/25 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 2021/12/18 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 英國 倫敦 海外物業 英鎊