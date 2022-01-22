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倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場

置業家居 2022/01/22

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英國倫敦金絲雀碼頭一帶發展蓬勃，而且名校林立，該區物業升值潛力看高一綫。本周末正有鄰近該區的現樓項目展銷，名為Deptford Foundry，9座住宅大廈合共提供276伙，間隔由1至3房，售價由46

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欄名 : 海外置業

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