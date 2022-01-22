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廚具小家電 簡單煮出健康美食

置業家居 2022/01/22

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香港家居寸金尺土，廚房空間有限，多功能而體積小的廚具就最適合不過，加上近年不少人追求健康食品，以下兩款廚具就能滿足兩個願望。

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Tefal

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欄名 : 影音家電

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