長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺

【直擊最新二手市況】西九四小龍二手買賣於1月份未見特別淡靜，當中以樓價$900萬內2房單位成交最為熾熱，宇晴軒更是1月份成交之冠；其次是泓景臺連錄多宗$800餘萬2房買賣。

宇晴軒於1月首20日暫錄10

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