長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 置業家居 2022/01/22 分享： 【直擊最新二手市況】西九四小龍二手買賣於1月份未見特別淡靜，當中以樓價$900萬內2房單位成交最為熾熱，宇晴軒更是1月份成交之冠；其次是泓景臺連錄多宗$800餘萬2房買賣。 宇晴軒於1月首20日暫錄10 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 今日 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 你可能感興趣 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 01:00 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 01:00 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 01:00 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 最新專欄文章 更多 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 今日 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 今日 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 放盤 二手市場 宇晴軒