荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出

【直擊最新二手市況】位處荔枝角的曼克頓山，向來受到中產人士歡迎，2房單位入場費由$1,050萬起，入場門檻高，所以一般都是實力雄厚的買家。

曼克頓山本月暫錄4宗買賣成交，成交價介乎$1,100萬至$

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