將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐

【直擊最新二手市況】受疫情影響，將軍澳中心成交量持續處於低水平，靠上車客支撑，1月份暫錄7宗成交，大部分成交均為$1,000萬以下的2房單位。

中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心1月份暫錄7宗成交

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