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青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交

置業家居 2022/01/22

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【直擊最新二手市況】在換樓客帶動下，青衣盈翠半島交投暢旺，暫成為區內本月成交量最高的屋苑，更連錄多宗逾千萬成交。

利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，盈翠半島交投暢旺，截至20日已經錄6宗買賣成交，是青衣

...

欄名 : 封面故事

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