屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 置業家居 2022/01/22 分享： 【直擊最新二手市況】屯門大興花園全數放盤低於$800萬，可承造最高9成按揭，入場價由$490萬起，首期約$49萬，吸引上車客。 大興花園1月暫錄7宗成交，交投平穩，平均成交呎價$11,855。大興花園以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 你可能感興趣 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 01:00 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 01:00 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 01:00 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 最新專欄文章 更多 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 今日 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 放盤 二手市場 大興花園