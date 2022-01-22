屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車

【直擊最新二手市況】屯門大興花園全數放盤低於$800萬，可承造最高9成按揭，入場價由$490萬起，首期約$49萬，吸引上車客。

大興花園1月暫錄7宗成交，交投平穩，平均成交呎價$11,855。大興花園以

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