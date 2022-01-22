東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投

【直擊最新二手市況】東涌映灣園業主議價空間擴大，甚至願意平手離場，吸引換樓客及租客入市，刺激屋苑交投，1月已經錄11宗買賣成交，超越上月全月7宗的紀錄。

映灣園1月錄約11宗買賣成交，成交價介乎$728

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