東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 置業家居 2022/01/22 分享： 【直擊最新二手市況】東涌映灣園業主議價空間擴大，甚至願意平手離場，吸引換樓客及租客入市，刺激屋苑交投，1月已經錄11宗買賣成交，超越上月全月7宗的紀錄。 映灣園1月錄約11宗買賣成交，成交價介乎$728 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 你可能感興趣 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 01:00 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 01:00 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 01:00 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 最新專欄文章 更多 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 今日 抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 今日 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 中原地產 放盤 移民 二手市場 映灣園