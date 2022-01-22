抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡 置業家居 2022/01/22 分享： 新冠肺炎疫情持續至今已經達2年，近日香港受Omicron及Delta困擾，社區再現疫情，惟疫市下二手市場價錢未見急轉直下！今期本刊直擊最新二手市況，了解各大屋苑樓價表現。 2020年1月22日，香港出現 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 今日 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 你可能感興趣 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 今日 01:00 長沙灣宇晴軒 集中$900萬內成交 2房交投旺 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 01:00 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 01:00 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 最新專欄文章 更多 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 今日 東涌映灣園 業主擴議幅 刺激交投 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 今日 屯門大興花園 交投平穩 首期$49萬上車 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 今日 青衣盈翠半島 3房受歡迎 連錄多宗逾千萬成交 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 今日 將軍澳將軍澳中心 上車客追捧 2房「7字頭」可進駐 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 今日 荔枝角曼克頓山 1,361呎套3房 高於估價沽出 上車盤 二手市場 疫情 新港城 宇晴軒 嘉亨灣 青怡花園 世宙 南豐新邨