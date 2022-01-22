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抗疫2年樓價企硬 二手交投轉淡

置業家居 2022/01/22

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新冠肺炎疫情持續至今已經達2年，近日香港受Omicron及Delta困擾，社區再現疫情，惟疫市下二手市場價錢未見急轉直下！今期本刊直擊最新二手市況，了解各大屋苑樓價表現。

2020年1月22日，香港出現

...

欄名 : 封面故事

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