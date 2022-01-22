CCL按周微升0.03% 新春前可能下試182點 置業家居 2022/01/22 分享： 中原城市領先指數CCL最新報185.25點（根據1月10日至16日簽訂正式買賣合約，2021年12月27日至2022年1月2日簽臨時買賣合約計算），按周微升0.03%，分析料CCL有可能在新春前下試 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周降0.54% 收緊防疫 料樓價回軟 2022/01/15 CCL按周降0.54% 收緊防疫 料樓價回軟 CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點 2022/01/08 CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 2021/12/25 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 CCL按周跌0.88% 跌幅9周最大 2021/12/18 CCL按周跌0.88% 跌幅9周最大 CCL按周跌0.31% 高位爭持待突破 2021/12/11 CCL按周跌0.31% 高位爭持待突破 CCL 一手市場 中原地產