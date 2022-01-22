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CCL按周微升0.03% 新春前可能下試182點

置業家居 2022/01/22

分享：

中原城市領先指數CCL最新報185.25點（根據1月10日至16日簽訂正式買賣合約，2021年12月27日至2022年1月2日簽臨時買賣合約計算），按周微升0.03%，分析料CCL有可能在新春前下試

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